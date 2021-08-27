英國次級抵押貸款公司Amigo周五公布了上一季獲利大幅躍升。此前該公司宣布上一財季出現大量虧損。不過Amigo周五重申，其繼續經營的能力存在「重大不確定性」。

英國最大擔保貸款公司Amigo第一財季(4~6月)稅前獲利增至1500萬英鎊(約2055萬美元)，而去年同期為140萬英鎊有所提升。

Amigo表示，在截至三月底的上一財年，公司稅前虧損達2.84億英鎊。

Amigo曾收到大量的客戶投訴，稱公司近幾年來錯誤地放出貸款。

在英國金融監管局(FCA)提出異議下，Amigo削減客戶賠償的提議，在倫敦高等法院仲裁下遭駁回。Amigo需承擔賠償壓力。

Amigo周五表示，公司截至六月底的投訴提撥金為3.38億英鎊，而第一財季僅使用了490萬英鎊。

財務長Mike Corcoran表示，第一財季的業績表現優於預期；並且，公司的成本削減計畫也見效。