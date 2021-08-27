臺灣少數解決「微污染防治」及「 RFID 系統整廠規畫設計」本土廠商華景電(6788)於今（27）日舉辦上櫃前業績發表會。總經理羅宏輝表示，半導體製程越先進，越需要公司的設備，產品從20奈米到5奈米標準化、客製化設備，未來將持續往3奈米以下客製化設計。並預期未來全球設備支出持續創新高，公司也將努力持續創下佳績。

華景電通總經理羅宏輝表示，全球半導體市場旺盛，帶動設備需求持續上揚，華景電擁有產品自製率高且交貨迅速等優勢，因此受到全球客戶端非常大的肯定，對於後續接單狀況也相當樂觀。

華景電主要產品為「晶圓製程AMC防治設備」以及「RFID整合派工系統」；半導體先進製程越來越精密，晶圓的製造對於微汙染的防治就更重要，華景電的晶圓製程AMC防治設備主要提供完整半導體高階製程所需環境控制及高潔淨度要求的解決方案。產品規格從20奈米到5奈米標準化、客製化設備，未來也將持續往3奈米以下客製化設計。此外，華景電的高自製率也使得該設備得以快速的為客戶量身訂做產品，從過去的客製化3~5種機台，現在可配合客製化40種以上機台，客戶橫跨全球半導體業、封裝測試產業、記憶體產業，大客戶包括台灣知名的兩大晶圓代工大廠以及記憶體大廠等。

華景電109年營收7.3億元，毛利率51.52%，稅後淨利1.6億元，EPS5.19元，2021年發放現金股利4元，股利發放率77%。110年上半年營收為4.63億元，年增24.89%；毛利2.39億元，年增26.63%、毛利率51.66%、稅後淨利1.03億元，年增21.89%，上半年EPS3.25元，年增16.07%；第二季單季EPS1.7元，年增49.12%。