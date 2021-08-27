路透社27日公布調查報告，日本7月的工業生產可能會減少，因為像機器、工廠以及原料等資本財的出口需求已停滯，且變種病毒恐將造成亞洲供應鏈有進一步斷鏈之虞。

同時，路透社也發現，民眾支出重要參考數據的零售銷售，7月在電子產品與服飾需求看增推升下，年增率有機會連5個月成長。

經濟學者專家預估，在6月曾大幅成長6.5%，並創2020年7月以來增幅最高後，日本7月工業生產可能會衰退2.5%。

農林中金總合研究所認為，新變種病毒株擴散造成東南亞零組件產出不順，加上晶片短缺問題，都給日本製造業者帶來壓力。但SMBC日興證券表示，日本7月工業生產可能下滑的原因，應該是出口到亞洲的機械量疲弱所致。不過，汽車生產有起色可讓這個經濟數據不致於太難看。

在零售銷售方面，繼6月小漲0.1%後，7月可望年增2.1%。不過，實際值可能會因尚未平息的新冠病毒而有所變化。

30日，日本政府將發布最新的零售銷售數據，而在31日，工業生產報告也會出爐。

另外，路透社也調查日本7月的失業率可能跟6月一樣，都是在2.9%不變。至於每位求職者可找的工作數量，估計從6月的1.13減至1.12。

31日，日本計畫公布7月就業數據，同一天也會知道當地新屋開工相關數據。