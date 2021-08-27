指揮中心指揮官陳時中今天證實，首批BNT疫苗約195萬劑最快8月底抵台，對於疫苗標籤有中文「復必泰」，則是台積電告知。對此，前國民黨青年團總團長呂慶委質疑，蔡政府不僅沒有主動出擊購買疫苗，就連攔截要給土耳其的疫苗，都非蔡政府所為，試問蔡政府到底做了些什麼？

呂謦煒指出，前行政院長、東洋董事長林全25日曾揭露政府買疫苗的潛規則是「不能買多、不能買貴、不能買錯，及國產進口要平衡」。他質疑，國際疫苗供應量吃緊，世界各國紛紛超買，不怕買多，只怕買不夠，政府幹嘛怕買多？

呂謦煒說，BNT疫苗已經經過國際認證，而上海復星擁有疫苗代理權，蔡政府過去口口聲聲要跟原廠買，現在轉念接受「復必泰」，政府幹嘛怕買錯？當時有許多國際疫苗品牌做過三期試驗，品質穩定有保障，反觀國產疫苗卻是急就章，當時甚至連國內認證都還沒通過，政府怎麼可以先射箭再畫靶的說「國產進口要平衡」？

呂謦煒回顧，過去指揮中心關於引進BNT疫苗，曾有多次的造假訊息，陳時中於5月27日說，中國大陸沒在打的疫苗我們有一點興趣，「他們有在打的，我們不敢用」，5月28日答詢時指出，「上海復星的BNT疫苗就是大陸代工」、「上海復星現貨的BNT疫苗是以德國原液在深圳分裝」。

呂謦煒怒轟，過去蔡英文政府人為製造阻礙，希望瓶身不要有中文、希望越過上海復星，現在證明通通都是一場空，白白耽誤台灣人接受國際疫苗的時間。呂謦煒質疑，民眾還需要這個無能政府？