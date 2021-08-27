有網友表示他家2台冷氣吹24小時，冷氣設定在29度，不僅感覺有點冷，2個月電費竟只要600多元！（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

冷氣這麼吹最省錢！有網友表示他家2台冷氣吹24小時，冷氣設定在29度，不僅感覺有點冷，2個月電費竟只要600多元！貼文一出立刻引起熱議。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出冷氣遙控器的照片，可以看見照片中遙控器上溫度寫著29度，網友說他家冷氣都開29度，可能因為家裡不會西曬的關係，吹了感覺有點冷，並表示「不信的話，歡迎來我家吹冷氣！」還好奇詢問大家「你家冷氣都開幾度？」。

留言串中，一名網友反問，「重點電費多少？是哪牌冷氣？我用X金吹十坪，25度開24小時，一個月電費500元」原PO則解答「兩台X際，24小時，兩個月電費600多元！」

貼文一出立刻引起網友熱議，「我老婆家以前的冷氣調到30度還是爆冷，因為溫感控制器根本就壞了」、「之前25加電風扇直吹，後來變成26加電風扇直吹，現在變成27加電風扇側吹，莫非是老了怕冷嗎？」、「可能你的冷氣是買大噸數的關係才會比較快冷」、「不信，再去你家吹冷氣吧！」。