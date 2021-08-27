高雄市左營分局日前查獲一名王姓酒駕通緝犯於左營區違規停車，警方發現王男又是酒後駕車，當場怒斥：「你又酒駕！」，將他逮捕移送法辦，而據悉，該名王姓男子20年前曾擔任中部地區鎮代表，員警再次查獲酒駕，連同之前的酒駕紀錄已有6次，讓警方直搖頭。

左營分局博愛四路派出所警員25日晚間巡邏經華夏路與重信路口，見一部黑色自小客車於路口違規停車，該駕駛見警方立即迴轉駛離，警方深覺有異遂上前攔查，該駕駛男子面對警方盤查支吾其詞，不斷報出錯誤的身分證字號，甚至表示自己老花眼又不記得身分證號，似乎有所隱瞞，經警方深入盤查後，發現60歲王姓駕駛原來是酒駕通緝犯，立即將他逮捕。

警方於盤查過程中，發現王男身上疑有酒氣，經實施酒測後，呼氣中酒精濃度為0.22mg／L，當場怒斥王男，已遭酒駕通緝竟又酒後駕車，現場將王男逮捕解送歸案，另依照道路交通管理處罰條例開立舉發單並移置保管其車輛。

不過，王男向警方辯稱，因戶籍地在中部，所以沒有收到執行文書，並不知道自己被通緝，王男表示，他是去做工時在工地喝了維士比，未料晚間被查獲。據悉，王男在20年前是中部地區鎮代表，從2009年開始就有酒駕紀錄，當時法官判處他5個月拘役，得以易科罰金，2011年再次酒駕，法官認為他是累犯，所以再次判處他6個月拘役，得易科罰金，先前累計共有5次酒駕前科，包含這次總計6次。

警方呼籲，酒駕事故案例層出不窮，民眾酒後萬不可心存僥倖逞強駕車，發生意外將後悔莫及。

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