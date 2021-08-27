新北市接種疫苗死亡案例，27日再添4人，新北市通報累積統計共136例，其中1例是施打高端，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，瑞芳區通報65歲男性，無身患慢性病或藥物過敏史，7月14日接種Moderna，7月15日至8月10日出現頭痛、肌肉痠痛、暈厥、腰部酸痛及疲倦，8月11日於外出時出現暈厥，緊急送醫搶救，8月12日死亡。

三重區通報67歲女性，身患多重慢性病，接種疫苗前曾有跌倒造成外傷，8月12日接種Moderna，8月13日至19日作息正常，8月20於家中死亡；三重區通報46歲男性，身患胰臟癌，8月24日接種高端疫苗，接種完後因胰臟癌回醫院就診，當天晚上出現發燒、食慾不振及忽冷忽熱，8月25日至26日出現精神恍惚、反應遲鈍及全身無力，緊急送醫搶救不治，8月26日晚上死亡。

泰山區通報52歲男性，身患多重慢性病，7月19日於泰山衛生所接種AZ，7月20日至8月10日出現全身癱軟、無力、無法進食，疲倦及精神恍惚，8月11日於家中死亡。