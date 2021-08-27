和美鎮是全國第一個加碼發現金紓困的鄉鎮，去年全鎮9萬鎮民都領到600元現金禮金。（資料照）

彰化縣大村鄉號稱最多富翁與傳產董座之鄉，受惠於正新輪胎創辦人羅結夫妻遺產稅庇蔭，鄉公所財政充裕，去年加碼2000元紓困振興禮金，創全國鄉鎮最高紀錄，面對媒體詢問今年是否再加碼？鄉長游盛表示，還須與代表會研議，即使通過，最快也要到明年農曆過年前才發放。

新冠疫情衝擊全球，重創經濟發展，去年國內發放振興三倍券，和美鎮公所率全國之先，宣布全鎮鎮民加發600元禮金，引發熱烈討論，最後大村鄉、花壇鄉也紛紛跟進，對於決議不發現金的鄉鎮市首長造成不小壓力。

今年疫情更加嚴峻，本土案例深入社區傳播，一度進入防疫第三級警戒逾2個月，讓許多早無力苦撐的業者、店家，遭受致命重擊，有許多人幾乎零收入，叫苦連天，讓中央宣布在推出振興五倍券，並改為全民免費領取、不需再付1千元。

不少部會與地方政府紛紛研擬加碼方案，其中，北斗鎮長李玄在搶先宣布加碼發500元現金，成為全彰化縣第一個加碼的鄉鎮；也讓不少大村鄉民紛紛期待會不會有驚喜的中秋禮金發放？

游盛指出，去年通過的《大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，鄉民每人每年最高可發6000元，但接下來重陽節前夕，全鄉65歲以上老人都可以領到敬老禮金，因此預計11月才會提案至代表會討論是否加發紓困振興禮金、現金額度，若獲支持一致通過，最快也要到明年農曆過年前發放。

正新輪胎創辦人羅結妻子羅黃葉去世後，逾10億元遺產稅挹注大村鄉公所，2019年羅結也逝世，預計遺產稅逼近20億元，今年已獲國稅局撥入第一筆5億多元稅收。

大村鄉總人口約3.7萬多人，前年起重陽節65歲以上長者有2000元、80歲以上領3000元、90歲以上可領6000元，百歲人瑞則可以領1萬元。去年底公所再編列7500萬元，於今年1月中發給全鄉鄉民每人2000元現金關懷禮金。