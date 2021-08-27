衛福部長陳時中今天上午接受廣播節目專訪表示，即將到貨的BNT現貨消息是由台積電告知，被質疑是否想要淡化鴻海集團創辦人郭台銘的功勞。對此他回應「這樣講就是無聊啦！」並強調自己和和郭董事長一直有抱持電話聯繫，和3家民間團體也一直有做聯繫，只是由台積電來通知這個事情。

陳時中在節目上也分享，當時疾管署長周志浩向他報告，美國將捐贈250萬劑莫德納疫苗時，自己當場就把周署長抱著。周志浩下午被問及此事表示：「我們那時候真的是非常、非常高興，喜出望外，覺得美國真的是很夠朋友。」陳時中回想，本來宣布是75萬劑，那天周署長突然跑來說「不是75、是250」，他站在我旁邊，我就這樣抱了他一下。

「那是對我們很大的幫忙！」陳時中強調，不僅美國，日本的疫苗也是很大的幫忙，BNT要進來也是很大的幫忙，這是很值得高興的事情，我們會持續努力，希望把涵蓋率拉高。

指揮中心統計，昨（26日）接種人次7萬9757，其中AZ接種1萬9193劑，莫德納接種1萬2237劑，高端接種4萬8327劑；目前疫苗人口涵蓋率41.51％，劑次人口比45.10％。

有媒體詢問，BNT疫苗即將到貨，有媒體詢問，是否會擔心影響民眾施打高端疫苗的意願。陳時中回應，我們只關心大家要打的意願是不是會提高，提供的疫苗是不是能夠滿足大家的需要，這是我們再努力的方向，而不在於怎麼樣而哪一個疫苗施打意願變低，這不在我們考慮之內。