（取自賴士葆臉書）

對於行政院規劃五倍券最低面額是2百元，國民黨立委賴士葆指出，行政院不食人間煙火，關在冷氣房裡面做決策，市場夜市等攤商罵翻天。而新北市推出5千換1萬的翻倍送，民眾依需求兌換，最小面額到50元，就是考慮民眾可以到市場、小吃、夜市等使用。

賴士葆今（27）日在臉書表示，國發會預估五倍券的經濟效益會比三倍券多一倍以上，可達到兩千億元。他批評，國發會關在冷氣房裡面做決策，好像是既不看電視、不看報紙、也不上網路，以至於資訊嚴重的落差斷裂，不知道外界發生什麼事。

賴士葆直言，行政院自行誇大膨脹三倍券的經濟效益說高達千億，已經被審計部糾正，學術研究機構做出來的三倍券經濟效益也確定沒有這些浮誇數字，國發會還繼續大言不慚拿來宣導，根據錯誤的資訊大言不慚的吹牛，不會汗顏嗎？

賴士葆批評，行政院不食人間煙火規劃五倍券最低面額是2百元，市場夜市等攤商罵翻天，當初各界都有建言要顧及廣大的攤商和夜市的銅板經濟，很多物品單價都是10、20或50元的金額，官員心中若是還有庶民，就不會以印百元券會張數太多，就從2百元起跳。過去三倍券的前車之鑑，已經證實真正受惠的是百貨公司和大賣場，政府這樣的決策難道不知道只會讓貧富差距更加的嚴重，那些傳統攤商和夜市的升斗小民只能哀怨的望之興嘆。

賴士葆強調，新北市推出5千換1萬的翻倍送，民眾依需求兌換，最小面額到50元，就是考慮民眾可以到市場、小吃、夜市等使用，攤商莫不感激涕零，也解決不找零的問題。地方政府可以，中央政府為什麼做不到。