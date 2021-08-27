中央近期公布五倍券措施，又提明年基本工資、軍公教調漲薪資有望，被外界質疑是在安撫民怨。對此，新北市長侯友宜表示，今年疫情比去年嚴峻，對基層勞工、小店家衝擊最大，中央採取發放五倍券，地方一定會比去年加倍努力。（新北市府提供）

中央近期公布五倍券措施，又提明年基本工資、軍公教調漲薪資有望，被外界質疑是在安撫民怨。對此，新北市長侯友宜表示，今年疫情比去年嚴峻，對基層勞工、小店家衝擊最大，中央採取發放五倍券，地方一定會比去年加倍努力，帶動庶民經濟。

侯友宜說，昨日特別報告，新北有加倍券的措施，用好消費、方便的作法，讓經濟快速起飛，對於新北而言，趕快讓最辛苦、衝擊大的行業復甦，帶動新北、全台經濟，才是最重要的。