中央推五倍券爲安撫民怨？侯友宜：地方會加倍努力 15:512021/08/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央近期公布五倍券措施，又提明年基本工資、軍公教調漲薪資有望。（示意圖，羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央近期公布五倍券措施，又提明年基本工資、軍公教調漲薪資有望，被外界質疑是在安撫民怨。對此，新北市長侯友宜表示，今年疫情比去年嚴峻，對基層勞工、小店家衝擊最大，中央採取發放五倍券，地方一定會比去年加倍努力。（新北市府提供） 中央近期公布五倍券措施，又提明年基本工資、軍公教調漲薪資有望，被外界質疑是在安撫民怨。對此，新北市長侯友宜表示，今年疫情比去年嚴峻，對基層勞工、小店家衝擊最大，中央採取發放五倍券，地方一定會比去年加倍努力，帶動庶民經濟。 侯友宜說，昨日特別報告，新北有加倍券的措施，用好消費、方便的作法，讓經濟快速起飛，對於新北而言，趕快讓最辛苦、衝擊大的行業復甦，帶動新北、全台經濟，才是最重要的。 加倍券每人僅62元？新北副發言人：議員應向中央建言預算比照高雄 尋求支持？國民黨主席候選人輪流拜會 侯友宜：好好做事最重要 #侯友宜 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北施政滿意度居冠 侯友宜：改善不足讓民眾對市政有信心 11:522021/08/27 政治 4成市民支持角逐2024總統大選 侯友宜回應了 16:022021/08/27 政治 看完8大券加碼「眼花」了 藍青年嗆民進黨：何不花心思在這3件事 08:272021/08/27 政治 六都最新民調出爐 盧秀燕第二 網驚：他第一 16:562021/08/27 政治 新北加倍券限額網友怨是「抽抽樂」新北市回應了 10:052021/08/27 生活 各縣市力拚五倍券加碼 柯文哲：政府只想討好民眾、鞏固選票 16:152021/08/27 生活 國旅券遭痛批沒用 交通部長：旅行社應該自立自強 12:412021/08/27 生活 五倍券對振興經濟有無幫助？ 9千網友答案出爐 13:482021/08/27 政治 台中會不會發現金？盧秀燕賣關子：到時候就會講 16:202021/08/27 政治 柯文哲稱「加碼會造成通貨膨脹」王鴻薇驚：學學新北市 13:562021/08/27 政治 31萬份新北加倍券「最高可換1萬」怎拿？侯友宜曝公布時間 11:492021/08/27 政治 生活熱門新聞 BNT明起開放登記要重新排隊？指揮中心曝1招「不會影響順序」 - 生活 42歲板橋女打完高端後血壓驟降 送醫急救觀察中 - 生活 買好市多骨灰罈紅茶回家 接體員打開秒崩潰 - 生活 搶80萬劑BNT 開放意願登記時間公布 - 生活 電風扇扇葉選幾片的最好？台電曝1關鍵：這樣買最省電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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