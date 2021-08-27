台南備戰開學，停課標準比中央還嚴。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

高中以下學校9月1日開學，台南市維持61天＋0，相較教育部明訂1班1人確診，全班停課14天；2人確診，全校停課14天，台南市訂出比教育部更嚴謹的停課標準，一旦1人匡列，全班就停課2日、全校停課1日；1人確診，全班停課14日、全校停課3日；2人確診，全校停課14日。

全台疫情趨緩，教育部宣布9月1日恢復實體上課後，教育局長鄭新輝說，經與國中小校長、教師代表討論後，大家都認同應提出比教育部防疫指引更嚴謹的停課標準，包括若班級內1名教師或學生被匡列，全班停課2天、全校停課1天；1名教師或學生確診，全班停課14日、全校停課3日；2名教師或學生確診，全校停課14日。

他強調，台南市以更嚴謹的態度看待防疫，有破口就防堵，但停課期間，仍會實施線上授課，確保學生受教權益，同時進行校園全面清消，阻絕所有可能傳染風險，以最嚴謹的態度面對校園緊急案例。

教育局指出，全市國中小教師依序造冊施打疫苗，截至27日，全市教職員造冊施打人數達1萬5893人，施打率約95％，今天成大醫院也安排第3階段施打。

此外，鄭新輝也說，考量剛恢復開學，為審慎掌握學生身體狀況，9月底前，各校游泳教學及跨縣市戶外教育活動原則上都先暫停，後續視疫情變化滾動調整。但他也說明，防疫當前，配合防疫工作為首要之務，但也不能因噎廢食，各項教學活動可在遵守防疫規範下正常運作。另也呼籲民眾配合校園門禁管制，上學期間非必要不入校，降低傳染風險。