大陸股市27日個別發展，上證指數收漲20點，3500點關口失而復得。兩市成交合計縮至人民幣（下同）1.34兆元。總結本周，滬指累計升2.77％。

香港信報報導，上證指數27日最多跌8點，跌幅為0.24％，低見3493點，早段止跌回升，高見3530點，升28點，漲幅為0.81％，全日收市報3522點，升20點，漲幅為0.59％，成交額為5955.19億元。

深成指低見14366點，跌49點，跌幅為0.34％，其後回升，一度高見14537點，升121點，漲幅為0.84％，全日收市報14436點，升21點，漲幅為0.15％，成交額為7487.39億元。

滬深300指數收報4827點，升25點，漲幅為0.53％。創業板指數報3257點，跌7點，跌幅為0.23％。

各類股個別發展，化工股漲逾2％，有色金屬、石油股升逾1％，煤炭、水泥、金融、鋼鐵、電力股靠穩。飛機製造、醫療器械股挫逾2％，酒店旅遊、房地產股偏軟。