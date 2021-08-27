上海外國語大學中東研究所劉中民教授27日在大陸澎湃新聞網「中東睿評」專欄指出，塔利班捲土重來、二次入主喀布爾，一方面重申「阿富汗伊斯蘭酋長國」的國家定位，一方面不斷展現包容、溫和的形象改變。這些到底是塔利班「新瓶裝舊酒」的權宜之計，還是會發生脫胎換骨的改變？

劉中民表示，伴隨塔利班以無法預料的摧枯拉朽之勢，占領喀布爾，阿富汗局勢發展未因塔利班速戰速決而變得明朗。阿富汗形勢也一如既往地考驗著世界的智慧，因為它再次把一系列難以解釋和判斷的謎團，拋給了世界。

最近一段時間以來，美國的倉皇敗退、阿富汗政府和軍隊潰不成軍、塔利班多重面孔的重重迷霧、國際輿論對塔利班認知的觀念分裂，都使得21世紀的世界政治充滿了魔幻色彩。

劉中民認為，在此過程中，不僅在如何解釋塔利班問題上不斷遭逢「知識赤字」的挑戰，也遭遇了如何評價塔利班及其對國際體系影響的政治倫理困惑。

現行以民族國家為單元的世俗化的國際體系又該如何接納「阿富汗伊斯蘭酋長國」這種特殊國家？這是否西方主導的西發里亞主權體系、即世俗化的民族國家體系，已經被撕開了缺口？

劉中民稱，當前有關阿富汗塔利班的輿論呈現分裂態勢，一種認為塔利班正在發生變化，朝著溫和化方向改變，已經不再是20年前的塔利班；另外一種認為塔利班在本質上很難改變，當前他們所做的承諾更多是一種策略上的選擇。這種輿論恰恰反映了當前塔利班所面臨的困境──它在本質上是否發生了改變，以及在多大程度上發生了改變。

劉中民強調，最近，世界新聞報導也反映了塔利班內部存在分歧，一方面主流的塔利班不斷強調溫和、包容、寬恕、赦免等政治話語和政策主張；另一方面，塔利班侵害婦女權利、清算前政權官員、用殘忍手段殺害世俗化人士等報導仍時有出現，這不僅反映了其內部強硬派和溫和派的分歧，也反映了塔利班如何在維護既有伊斯蘭主義底色和去除極端主義之間進行平衡的困境。