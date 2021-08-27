台南市長黃偉哲為陳淑芳批上台南觀光大使背帶。（程炳璋攝）

台南市3年後建城百年，台南市長黃偉哲提到文化觀光需超前布署，27日聘任陳淑芳擔任台南觀光大使，宣傳台南的「慢味」，陳淑芳提到年輕時曾擔任台南「艾克士牙膏」的牙膏小姐，初戀情人也是台南人。

陳淑芳因拍攝電影「孤味」榮獲金馬影后，該片幾乎都在台南場景拍攝，隨著電影票房暢銷，各處場景跟著爆紅。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，近年很多電影與電視劇帶動了台南城市觀光，包括「孤味」與電視劇「俗女養成記」、「想見你」與「我的婆婆怎麼那麼可愛」等。選擇金馬影后擔任台南觀光大使，對城市觀光行銷更為加分。

黃偉哲表示，全台民調顯示台南市在觀光、農特產與藝文活動3方面都位居6都前茅，台南市3年後將慶祝建城400年，作為台灣首座城市，文化觀光是城市的門面。藉由陳淑芳的影片，讓民眾看見台南的觀光軟實力。

陳淑芳提到與台南的淵源，年輕時擔任台南1家「艾克士牙膏」的牙膏小姐，初戀情人也是台南人，自己有段時間怕被誤會，不敢來台南，後來初戀情人結婚，她與該夫妻成為好友，常聚一起吃飯。

陳淑芳共為台南市拍攝兩部深度旅遊介紹影片，一條是「影后城市散步路線」、一條是「影后帶路農鄉體驗」她發覺台南值得「慢味」，慢慢品味在地的好。