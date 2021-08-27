塗城國小活動中心，修繕竣工，27日舉行啟用典禮，台中市議員林碧秀（右）勉勵球員，好好利用這環境訓練，拿冠軍。（黃國峰攝）

塗城國小活動中心，修繕竣工，27日舉行啟用典禮，塗城國小籃球隊，展現優異球技。（黃國峰攝）

塗城國小籃球隊是少年籃球賽常勝軍，但他們常用的活動中心籃球場卻因使用頻繁，破損嚴重，終在台中市議員林碧秀及校長劉淑秋與家長會的爭取下獲得71萬5千元的經費進行修繕，27日舉行啟用典禮，完工後以結合籃球、羽球、躲避球的綜合球場樣貌重生，提供學生多元的運動環境。

塗城國小活動中心啟用典禮，27日在塗城國小男、女籃球校隊展現優異的球技下拉開序幕，球員們都表示，整修後，球場變得相當平整，運球時不再擔心地面凹陷，還要閃過那個凹洞，現在變得這麼平整還真的有點不習慣。

校長劉淑秋表示，本校校地狹小僅1.92公頃，師生數眾多有2200人，活動中心是最主要的活動場所，球場鋪面因使用率頻繁，造成地面陸續出現下陷、破洞，不僅影響整體美觀更易造成學生運動傷害，感謝各界幫忙爭取，終在今年6月8日獲得教育局補助71萬5千元經費進行修繕，由於之前活動中心被徵用為疫苗快打站，籃球隊於是頂著烈日在室外訓練，因為戴著口罩訓練，每個球員都曬成了口罩印，趁著快打站空檔趕工，利用時間加快進行，順利在8月20日竣工辦理驗收。

劉淑秋接著表示，完工後的球場以嶄新的多功能綜合球場樣貌呈現，不僅是籃球運動空間，同時結合羽球和躲避球的運動使用功能，提供給所有學生們有良好的活動環境，促進健康，提升生活的品質。

台中市議員林碧秀指出，塗城國小活動中心將近10 年沒有整修，經極力向市府爭取到71萬5千元經費，但又遇到新冠肺炎疫情，活動中心5月起徵用為快打站，趁著空檔趕工，終在開學前竣工，希望嶄新的運動環境，讓學子們培養起優良的運動習慣，也祈願，塗城國小籃球隊連年拿冠軍。