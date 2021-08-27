臺鹽(1737)今日舉行股東會通過每股配息1.35元，董事長吳容輝表示，公司深耕台灣70年，穩步接軌國際趨勢，不僅與子公司臺鹽綠能攜手深耕「漁電共生」的新經濟模式與推動再生能源，平衡創電與產經發展，兼顧土地生態保護；也積極數位轉型，今年首度參與視訊輔助股東會，更成立電商組著手虛實整合，強化銷售實體門市和電商無差別服務，以及全通路多元銷售平台，整合資源拓展市場。

吳容輝說，2020年世界遭逢新冠疫情影響，經濟環境面臨嚴峻考驗，臺鹽秉持永續經營精神，實踐幸福企業文化，堅持零裁員、零無薪假，維持加薪留才制度，保障員工與其家庭。疫情初期，臺鹽即發揮生技優勢，研發量產海鹽抗菌洗手露及防護乾洗手等防疫清潔用品給消費者，並捐贈防疫物資給疫情前線的桃園市政府、中華民國護理師護士公會，以及偏鄉國中小學等單位，發揮社會共好理念。今年更擴大推出「十益菌咀嚼錠」、「維他命C咀嚼錠」和「維他命B群膜衣錠」的台鹽保健三寶，可調整體質，是注射疫苗前後及防疫期間迅速恢復體力及補充營養素的好選擇，再配合防疫措施，打造堅強防護網！

109年臺鹽公司進行通霄廠汽電共生更新工程，升級鹽水核心本業之製程和設備，展現鞏固品牌及堅持品質的決心。繼多項鹽品及包裝水囊括比利時國際風味暨品質評鑑所ITQI大獎，台鹽海洋鹼性離子水今(110)年甫榮獲歐洲國際品質評鑑組織Monde Selection金獎等，坐穩品牌領導地位。

臺鹽今日股東會通過承認109年度營業決算，營業額為31.3億元，創16年新高。營業利益為4.6億元，稅後淨利為3.7億元，並宣布每股稅後淨利1.83元，每股分配現金股利1.35元。臺鹽110年上半年營收17.7億元，較109年同期成長17.2%，再創佳績。