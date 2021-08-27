跟進近來媒體業借殼上市的熱潮，美國知名商業雜誌出版商富比士公司（Forbes）將透過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式上市，這項交易對合併後公司的估值為6.3億美元。

富比士是美國最老牌的媒體之一，這次將與香港SPAC公司Magnum Opus Acquisition Ltd合併。Magnum Opus的老闆是Jonathan Lin，曾在富豪投資人Steven Cohen旗下Point72公司擔任主管。

富比士執行長Mike Federle表示，隨著公司逐漸減少對媒體業務的依賴，這筆交易讓富比士得以進一步投資於聚焦消費者的產品。

由於紙媒營收下滑，這家商業新聞媒體轉而將焦點轉向現場活動，並利用其品牌知名度和讀者群來打造教育和電商等領域的消費者產品。

富比士公布去年營收為1.63億美元，並預期今年營收將增至1.93億美元。

該公司的借殼上市料將帶來6億美元收益，其中包括私募股權投資達4億美元。

富比士股東估將擁有合併後公司近22%股份，公司也將保有約1.45億美元現金。Magnum在今年3月進行的股票首次公開發行（IPO）上市案籌集了2億美元。

交易完成後，富比士將在紐約證券交易所上市，股票代碼為FRBS。