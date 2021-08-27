台中市大甲槌球場旁路口每逢大雨就會淹水，水深至少20公分以上。（本報資料照片）

台中市外埔區六分路消防分隊附近及中山路一帶，因低窪及排水不良而經常淹水。（本報資料照片）

台中市大甲區錦上街、雁門路週邊，以及外埔區六分路及中山路段，近年每逢豪雨即嚴重淹水，市議員吳敏濟自2014年起多次邀集市府水利局等單位會勘。日前前瞻基礎建設核定補助4600萬元施作雨水下水道，預計年底前完成工程發包作業，明年上半年動工。

奉化里長白見發表示，大甲槌球場旁路口每逢大雨就會淹水，水深至少20公分以上，嚴重影響里民的生命財產安全。里民黃傳吉也說，10多年來每逢豪雨，這裡道路變成小河，相當危險，雨水下水道做好後才可解決淹水問題。

水利局27日舉行工程說明會，雨水下水道工程科陳世玉科長表示，這兩個區域因地勢較低，加上道路側溝坡度緩無法有效發揮排水功能所致，前瞻基礎建設已核定補助4600萬元。

其中大智街範圍雨水下水道工程總長463公尺，平均寬度2.2公尺，起點自錦上街與雁門路口，往西至大智街，再到和平路後流入后里大排。外埔區中山路部分，總長222公尺，平均寬度1至1.4公尺，自六分路280巷至中山路，流入后里排水溝，完工後將可改善淹水問題。

吳敏濟表示，極端氣候經常造成暴雨成災，大甲雁門路、錦上街附近較為低漥，近年經常豪雨成災，造成民宅淹水。另外埔六分路消防分隊附近及中山路一帶，亦因低窪及排水不良而淹水，多次在議會質詢及辦理會勘，監督市府及早施作雨水下水道，以解決淹水問題。