上海外國語大學中東研究所劉中民教授27日在大陸澎湃新聞網「中東睿評」專欄指出，阿富汗塔利班建立的「伊斯蘭酋長國」，再次凸顯了伊斯蘭主義國家觀及其實踐對國際體系的衝擊，內部「伊斯蘭國家」與外部「民族國家」的雙重身分，能否實現對接，既是塔利班的問題，也是國際社會的問題。

劉中民表示，在現行聯合國主導的國際體系下，國際體系和主權國家的世俗化、民族化，是近代以來西發里亞主權體系的基本特徵。

劉中民分析，塔利班與西發里亞主權體系面臨的挑戰，從伊斯蘭政治思潮角度看，塔利班將繼續堅持其伊斯蘭主義的基本意識形態底色；在此基礎上實現溫和化、棄絕伊斯蘭極端主義，可能是塔利班在主客觀因素推動下的選擇，但仍面臨內外壓力和挑戰。

對於泛伊斯蘭主義而言，塔利班沒有什麼抱負，作為「伊斯蘭酋長國」這一地方性伊斯蘭政權，並無建立「哈里發國家」的政治宏願；在教派主義方面，塔利班有望軟化教派主義，但也面對「伊斯蘭國」的挑戰和內部分歧。

伊斯蘭主義的核心思想是重建「伊斯蘭國家」，基本內涵是反對以國家主權為基礎的現代民族國家，主張重建政教合一、貫徹伊斯蘭教法、體現「真主主權」的國家。在現行聯合國主導的國際體系下，國際體系和主權國家的世俗化、民族化是近代以來西發里亞主權的基本特徵。

但是，1979年伊朗伊斯蘭革命建立「伊斯蘭共和國」，就對現行國際體系發起了挑戰，而塔利班建立的「伊斯蘭酋長國」再次凸顯了伊斯蘭主義國家觀及其實踐對國際體系的衝擊。

「伊斯蘭酋長國」的內部國家身分是伊斯蘭主義主張的「伊斯蘭國家」，而其外在國家身分，在聯合國架構、即民族國家體系內如何確定，並不是可有可無的文字遊戲。

當前的困惑，便是國際社會如何承認塔利班？以及在塔利班改造到何種制度狀況，才具備聯合國成員國的國際身分。這在本質上是西方建構的民族國家為單元的國際體系，與伊斯蘭體系之間張力的表現。內部伊斯蘭國家與外部「民族國家」的雙重身分能否實現對接既是塔利班的問題，也是國際社會的問題。