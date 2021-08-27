【旅遊經 洪書瑱報導】

「2021台灣國際熱氣球嘉年華」第二波活動已於14日起於鹿野高台舉辦，活動直至9月12日止，雖然今(2021)年為台東限定版活動，若您民眾還是想感受一下Hello Kitty及喔熊、熊讚熱氣球的風采的話，仍可以在主會場高台大草坪上好好欣賞，甚至更能好好拍攝。但前往時不妨再計劃前往花東旅遊的全新景點，與熱氣球同步開幕的「鹿野溫泉休閒農園」感受一場泡湯煮蛋露營趣的休閒！

園區可以感受地熱水煮蛋的休閒與體驗

鹿野溫泉休閒農園地熱水煮蛋「鹿野溫泉休閒農園」佔地13公頃，風景秀麗、設施完善，停車場寬敞可容納千餘輛大小車輛，適合學校、機關、團體及親子旅遊。目前園區共分6大區，能享湯屋、泡冷水泉、體驗溫泉煮食，還能親近小動物，甚至賞多肉植物與露營睡一晚體驗等多元的體驗，其中「温泉煮食區」於明(28)日全新啟用。

鹿野大眾池，超氧活水溫泉區洗出健康美麗

「鹿野溫泉休閒農園」位於鹿野鄉中華路一段（台九線339.5公里處），僅臨熱氣球會場約5公里距離。園區分為6大區，「超氧活水溫泉區」設有冷水泉、溫泉大眾池及湯屋24間，全池臭氧消毒，水質潔淨，讓遊客身心放鬆。「露營區」佔地約6千坪，場地寬敞可搭百帳，附沐浴設備，同時享受泡湯，熱愛露營的遊客與團體可事先預約，而且露營還享免費泡湯大優惠！

「烤肉區」佔地1公頃，可容納300人，提供代辦炊具與食材，水、桌子由園區準備。特別值得一提的是，「溫泉煮食區」8／28全新對外開放，供遊客煮蛋、玉米、花生、白蝦及養生雞湯，均為隔水加熱，兼具衛生與DIY樂趣。

還有小朋友最愛的「動物區」，可靠近餵食和觸摸可愛動物。另設立「伴手禮及花東農特產區」，販售鳳梨、鳳梨酥、釋迦與時令蔬果，讓遊客方便採購在地優良農特產。

園區所提供餐食之一

園區還展示了萬盆千種多肉花卉、盆栽，供遊客觀賞。除此之外，還設置餐飲部，陸續將提供養生餐盒、炒南瓜米粉和防疫茶等服務。此外，任何時間皆可品嚐世界冠軍「蜜香紅茶」、「舞鶴咖啡」。