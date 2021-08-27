上海外國語大學中東研究所劉中民教授27日在大陸澎湃新聞網「中東睿評」專欄表示，當代伊斯蘭政治思潮基本可以劃分為伊斯蘭主義、伊斯蘭極端主義、泛伊斯蘭主義和教派主義。阿富汗塔利班的伊斯蘭主義本色，很難改變，但遏制極端組織挑釁是難題。

劉中民認為，伊斯蘭主義是塔利班意識形態的底色，塔利班的溫和化，不會超出堅持伊斯蘭主義立場的底線，阿富汗國家建設定位，也取決於此。

就以往學界共識而言，塔利班首先是伊斯蘭主義（Islamism）組織，西方也稱政治伊斯蘭（political Islam），其基本教義是反對西方化、反對世俗化，主張返回伊斯蘭教的基本教義、變革現存的世界秩序、推翻現存的世俗政權，建立由宗教領袖或教法學者統治的、以伊斯蘭教法為基礎的伊斯蘭國家和秩序。

在政治上主張建立體現「真主意志」的伊斯蘭國家；在經濟上主張實行社會公正、平等和正義，反對西方的經濟制度；在法律上主張以伊斯蘭教法替代受西方影響制定的世俗法律體系；在文化上反對西方化、世俗化的意識形態、生活方式、倫理規範和價值觀念。

劉中民分析，1996-2001年塔利班統治時期，阿富汗全面推行「伊斯蘭化政策」，在宗教上嚴格遵循一神論，反對多神論和偶像崇拜；在政治建立實施伊斯蘭教法的伊斯蘭政體。在社會文化領域，塔利班宣布取消各種文化和娛樂活動；男子必須留鬍子，婦女出門要戴面紗、穿大袍；婦女不僅沒有選舉權和被選舉權，更被取消參加工作和接受教育的權利。

在法律領域，塔利班以嚴刑峻法處置違反伊斯蘭教法者。在宗教生活中，塔利班極力貫徹一整套刻板的清規戒律，強調遵循宗教教條，反對一切形式的科學技術及世俗文化和教育。

劉中民認為，塔利班這些政策的基礎，都是伊斯蘭主義，只不過它在堅持這些主張和政策方面，比穆斯林兄弟會等傳統伊斯蘭主義組織更保守、極端，進而走向伊斯蘭極端主義。

劉中民稱，伊斯蘭主義是塔利班的基本底色，它不會在這一意識形態定位上後退和妥協，這是它把國家名稱定位為「阿富汗伊斯蘭酋長國」的原因所在。在其最近的政策宣示中，塔利班多次強調要實行伊斯蘭統治、不會採納西方民主、強調在伊斯蘭教法框架內賦予婦女權利，都是對伊斯蘭主義這一核心意識形態的堅持。

劉中民擔心，塔利班可能轉向溫和化，但也面臨嚴峻挑戰。伊斯蘭主義有溫和派與極端派之分，盡管兩者的共同目標都是重建伊斯蘭教法統治下的伊斯蘭國家、伊斯蘭社會與伊斯蘭秩序。區別在於實現路徑不同。

伊斯蘭極端主義是當代伊斯蘭主義中持激進或極端主張的思想觀點、政治與社會主張的總稱，背離宗教的和平本質，以宗教名義進行暴力恐怖活動，構成了伊斯蘭極端主義的本質特徵。伊斯蘭極端主義與恐怖主義的聯繫也在於此，即通過扭曲伊斯蘭教教義以及伊斯蘭政治思潮為恐怖主義提供意識形態支持和社會動員手段。

劉中民表示，伊斯蘭極端主義具有以下三個方面的特徵：

首先，明顯的政治性。伊斯蘭極端主義絕不是宗教，它在本質上具有反宗教的特徵，完全背離伊斯蘭教的和平與中正精神，因此它是打著伊斯蘭教旗號的極端政治思想、政治組織和實踐運動。

其次，強烈的排他性和暴力性。宗教極端主義的排他性是絕對的，一切不符合其主張的都絕對地排斥，並採取一切手段予以摧毀或消滅。伊斯蘭極端主義不僅排斥所謂非伊斯蘭的文化、社會制度，而且對不同意其極端主張的穆斯林也視為「叛教者」加以無情殺戮，這種非此即彼、排斥異己的思想和做法，完全背離了伊斯蘭教的「中道精神」。

最後，極強的欺騙性。伊斯蘭極端主義為進行社會動員，爭取宗教信眾支持，往往以淨化信仰、正本清源和復興伊斯蘭教為名進行欺騙性宣傳，使不明是非的宗教群眾成為其實現政治目的工具和犧牲品。

塔利班在1996-2001年的政策實踐，基本上在堅持伊斯蘭主義的基礎上，走向伊斯蘭極端主義，尤其是塔利班採取的炸毀巴米揚大佛、頻繁發動暴力恐怖襲擊、施行殘酷的伊斯蘭刑罰、袒護「基地」組織並與其合流等做法。

當前，塔利班的溫和化主要是改變過去的伊斯蘭極端主義，即有可能放棄過去的一些極端做法，但也面臨如何在內部統一共識，彌合強硬派和溫和派分歧的挑戰。在外部，塔利班則面臨與極端組織切割（巴基斯坦塔利班組織、「基地」組織），遏制極端組織挑釁和擴張（如極端組織「伊斯蘭國」）的挑戰。