雲林縣水林鄉水北村顏厝寮慈惠堂附近今天早上發生媽媽載3小孩翻車，造成2個兒子不幸死亡車禍，該家庭的男主人去年才中風過世，39歲的媽媽一人獨自養育3小孩，還照顧70歲的婆婆，是雲林縣府社會處列冊的救濟戶。

開車載3個小孩的媽媽目前服務於水林鄉幼兒園，先生原本是六輕的外包商，去年中風猝逝，雲林縣府社會處獲通報林女一人要扛3小孩、70歲婆婆的家計，因此列為社會救助戶，提供物資協助，最近剛結案。

林女今天早上載著就讀小四、國一、國二的3個兒子出門，在一處產業道路與另輛自小客車發生車禍翻覆，2名就讀國中的兒子不幸當場死亡、小兒子右上臂開放性骨折必須截肢。

縣長張麗善得知此一重大車禍驅車趕往水林鄉公墓表示，全力協助劉家的喪事與醫療照顧，雲林縣夜市慈愛會允諾全額協助2名國中生喪葬，另外會請1醫院看護照顧最小的兒子，也會視狀況安置70歲的阿嬤。

雲林縣計畫處長、前水林鄉公所主秘李明岳表示，劉家在他的印象中是一個「勇敢活著」、「很拚」的家庭，找各種機會營生，不讓人同情或救濟，聽到車禍消息不敢置信，確認之後非常難過，捨不得這麼認真的一家人遇到這麼大的災難。

水林鄉幼兒園長表示，3個小孩都是在該幼兒園成長，畢業之後變成小幫手，幫忙影印、跑腿、搬點心，園內老師都很稱讚。林老師能力非常好，擅長帶律動、畫畫、辦活動，大家都鼓勵著她走出喪夫陰影，承諾會幫忙她，沒想到老天爺給了這麼大的考驗。