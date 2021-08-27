日常生活緊張忙碌，不正常的作息和不佳的飲食習慣，都會傷害大腦甚至鈍化。如何讓強化自體大腦神經功能，功能神經學專家李政家博士指出，跟著大腦運作的模式，常常練習左右腦活化術，對於強化腦力頗有助益。

李政家博士分析，人體擁有的十二對腦神經與腦部不同區塊，各自掌管不同功能，藉由外來的刺激與訓練，就能活化腦神經。他建議，可以先觀察自己的左右腦有沒有弱化的跡象。

●左右腦哪邊是弱端？從外型觀察

李博士指出，以臉部為例，照鏡子時可以仔細觀察，如果右腦較弱，呈現的面貌是右額皺紋較少、眉毛較低、右眼臉較下垂、右側法令紋和嘴角較低，反之左側有這些情況，表示左腦較弱化。

除了臉部之外，觀察自己的體態也可看出。李政家博士舉例，若是右腦較弱，則頭部較傾向右側、右邊肩膀較低、右手肘、右手大拇指都向內旋；右大腿和右腳掌都較往外旋，反之左側有這些情況，就表示是左腦較弱。

從臉部特徵就能看出大腦失衡狀態。(圖/李政家博士、新自然主義提供)

●整體強化的大腦復健術 健腦又紓壓

李政家博士說，大腦弱化雖是警訊，但是透過適當的鍛鍊和復健，仍然能夠讓腦功能恢復到較佳的狀態。他強調，刺激活化大腦要順著神經路徑的運作模式進行，這些動作可以有效健腦。

活化左右腦，就這樣做!(圖/李政家博士、新自然主義提供)

→活化右腦 鍛鍊身體左側

1.準備洋蔥，先遮住左邊鼻孔，再用右側鼻孔嗅聞洋蔥。

2.右耳塞住，用左耳聽音樂。最好以古典音樂或是低頻、和緩的音樂。

3.練習有時只用左邊咀嚼食物。

4.練習用左手拿牙刷刷牙。

5.左手大拇指練習重複並快速接觸左手其他手指尖。

6.練習冥想、靜坐或練瑜珈。

7.學習或接觸新事物，像是學習語言或樂器。

→活化左腦 鍛鍊身體右側

1.準備精油或是香氛，最好是果香等溫和的氣味，遮住右鼻孔，用左鼻孔嗅聞。

2.左耳塞住，用右耳聽音樂。最好以節奏較強的音樂，像是流行音樂、進行曲。

3.練習用右邊咀嚼食物。

4.練習用右手拿牙刷刷牙。

5.右手大拇指練習重複並快速接觸右手其他手指尖。

6.練習心算或是打麻將、玩牌等等。

李政家博士強調，這些復健技巧都很單純簡單，各人可以找出自己願意持之以恆的項目，不久之後就能在臉部甚至體態上看見明顯的不同。當五官與肢體顯得平衡時，不但倍顯容光煥發，還有拉提身形的效果，最重要的是活化了大腦，身心都有長足的好處。