大陸福建省南安市梅山鎮發生一起殺人案件，一名35歲侯姓女子7年前嫁去婆家後，就遭受折磨與排擠，豈料，侯女父母近日一直連繫不上女兒，報警尋人才發現，侯女早已被公公殘忍殺害並棄屍。

綜合陸媒報導，侯女透過友人介紹，於2014年間與現任丈夫結婚，婚後卻是惡夢的開始，長久以來飽受婆婆、公公的言語霸凌，生活過得非常痛苦，靠著扶養子女的決心苦撐下去。

豈料，侯女父母近日一直聯繫不上女兒，侯父在21日凌晨時接到一通電話，稱其女兒在20日早晨失蹤，侯父母立刻前往親家詢問，親家則拿出疑似侯女騎機車的背影照片，稱侯女大概是離家出走。

侯父母左思右想都覺不對勁，輾轉找上女兒所居住的村委會調閱住家路口監視器，才發現侯女從19日晚上6點返家後就再也未踏出家門一步，而20日上午7時許，親家公將侯女平時騎乘的機車從家門推出去，約10分鐘後，畫面則拍到一輛不明的小貨車自巷弄駛出往後山方向開去。

侯父母疑心女兒遇害，最終選擇報警求援。警方追查後，26日證實侯女並未離家出走，而是遭到戴姓公公殘忍殺害且棄屍，戴男在偵查過程中坦承了犯行，目前已被拘留，進一步追究其法律責任。