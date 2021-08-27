振興五倍券將於10月發放，各縣市紛紛祭出加碼方案，台北市長柯文哲27日感嘆，當全世界都在印鈔票，能預期將出現通貨膨脹，但這是民主政治的無奈，每個政府都想討好人民。北市副市長黃珊珊則補充，將用北市現有的數位機制，把錢留在台北花用，並針對特別困難的產業做振興，預計下禮拜公布。

柯文哲今日主持防疫記者會，媒體詢問五倍券加碼方案，柯對此感嘆，全世界都在印鈔票，預期會出現通貨膨脹，但通膨後薪資不動，等於實質購買力下降，屆時調薪只是彌補通膨所造成的後遺症，其實實質購買率都沒有變，但通膨後不加薪也不行，等於在做虛工，但所有政府都這樣，沒辦法，先觀察幾個月再說。

柯表示，他發現今年石油價格都在上漲，但政府其實都可以控制，即使面臨通膨，「油水電」仍能用補貼方式壓著，等到國際石油價格漲，要把油水電壓著也不容易，「這是民主政治的無奈，每個政府都想討好人民，為了選票，只管這次選票，所以會出現通膨再加薪的現象。」

黃珊珊補充，北市下禮拜會把追加預算送到議會，因為災準金都用完了，相關配合五倍券的方案有2個原則，首先會用北市現有的數位機制，把錢留在台北花用，也會針對中央相關配套，在北市提出比較精準的振興，也就是針對特別困難的產業做專門的振興，至於數位落差部分，也會有其他優惠方案，下禮拜會正式公布方案。

此外，由於現行紙本五倍券面額最小為200元，不少小吃店家直呼「太大了」，民眾恐怕不會拿這筆錢去店內用餐。對此，柯表示，這是使用電子支付的好處，因為紙張券面額就是200、1000釘死了，還不能找錢，所以才鼓勵大家採用電子支付，款項灌到悠遊卡和信用卡要多少都可以，比較有彈性。