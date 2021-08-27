上海外國語大學中東研究所劉中民教授27日在大陸澎湃新聞網「中東睿評」專欄指出，從阿富汗信奉伊斯蘭教遜尼派的塔利班，對什葉派的排斥來看，塔利班的思想和行為，還涉及教派主義。教派主義泛指宗教和教派認同政治化過程，中東政治的教派主義，在於許多政治行為體（國家、非國家行為體）基於教派關係，進行戰略決策，通過塑造教派認同、強化教派矛盾、製造教派衝突實現政治利益。

劉中民稱，「基地」組織一直提倡所謂的「泛伊斯蘭」團結，強調其聖戰對象是「叛教者」、腐敗變質的阿拉伯政權與美國及其盟友。賓拉登一直強調穆斯林應當共同行動，避免教派內部的互相殘殺，打擊共同的西方敵人。

但「伊斯蘭國」特別強調遜尼派和什葉派的對立，主張其首要攻擊目標是作為「叛教者」的什葉派穆斯林。在「伊斯蘭國」的奠基者札卡維看來，什葉派對遜尼派的仇恨無法消除，唯一解決辦法是對什葉派戰鬥贏得勝利。札卡維的反什葉派思想構成了「伊斯蘭國」意識形態的重要組成部分，並被其繼任者所繼承。

劉中民強調，總之，對待什葉派態度和行動策略的不同，構成了「基地」組織與「伊斯蘭國」在意識形態方面的重要分歧。對待什葉派的極端態度和激進立場，煽動教派矛盾和教派衝突，構成「伊斯蘭國」意識形態的典型特徵。

在當今中東教派衝突加劇的背景下，「伊斯蘭國」刻意強調教派對立和教派仇恨的做法，一方面反映了它利用教派衝突爭取遜尼派支持，進而擴大其社會基礎的機會主義圖謀，另一方面也對惡化教派關係、加劇教派衝突發揮了推波助瀾的作用，產生了十分惡劣的影響。

劉中民認為，就塔利班而言，塔利班對阿富汗國內的教派政策應該介於「基地」組織和「伊斯蘭國」之間。在教派問題上，塔利班對以哈札拉族為主體的什葉派，過去曾有過極端排斥和濫施暴力的做法，但塔利班對在宗教禮儀方面相對自由的蘇菲派，並不過分反對。

劉中民表示，從塔利班未來轉型的角度看，為了擴大民意基礎，尤其是爭取信奉什葉派的哈札拉族的支持，有利於其塑造謀求教派和民族和解的溫和形象，所以塔利班有望在對待什葉派的問題上轉向溫和。

但是，在阿富汗活動的「伊斯蘭國」不斷製造針對什葉派的暴力恐怖襲擊，既有通過製造教派衝突進行政治擴張的訴求，也不利於阿富汗的教派、民族和解。這顯然也是塔利班必須面對的難題。