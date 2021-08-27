藍喊停打高端蔡英文批「政治算計」 柯文哲酸：要先尊重專業才能批評

民眾打完高端疫苗出現猝死案例，藍委呼籲暫停施打，總統蔡英文今首度出面回應，不論哪種廠牌的疫苗，都有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己；對此，柯文哲回應暗酸，先尊重醫學專業才能批評人家不要過度政治算計；媒體追問是否認為總統沒尊重醫學專業，柯嘆氣說，反正這個不用再講，事情走到這個地方，就看怎麼收場。

BNT採購內幕曝光，衛福部長陳時中說，當初簽約時沒有「復必泰」，但買疫苗就像穿西裝一樣，有希望的樣式，但冬天沒衣服穿還是要穿，對此，柯文哲直言，死了800人後才發現冬天沒衣服穿，這不是大家要的。

另外，首批BNT疫苗即將抵台，但因有「復必泰」字樣，掀起議論，被問到綠營部分人士從頭到尾沒有要求疫苗名稱，但陳時中自爆預購時有提到不要有「復必泰」，但這次是現貨不一樣，柯文哲回應，老百姓關心的是玻璃瓶的疫苗不是標籤，如果要死了800人才發現冬天沒衣服穿，這倒是不必要的損失。