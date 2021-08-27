眾達-KY(4977)受到缺料、馬來西亞疫情影響，第三季營運恐仍保守，但第四季隨著400G產品進入量產後，將成為主要成長動能，帶動營運回溫。

眾達-KY第二季受光收發模組相關零組件包括EEPROM、MCU(微控制器)等缺貨，影響16G、32G產品產量與毛利率，且馬來西亞因疫情持續衝擊檳城廠，導致100G產品需求出貨量減少但維持穩定，而400G產品進入驗證階段產生額外研發費用。眾達-KY第二季營收、獲利再較前一季下降，惟業外收益增加，單季每股獲利為1.52元，累計上半年合併營收14.67億元，營業利益1.29億元，稅後淨利1.5億元，每股稅後獲利2.23元。

馬來西亞疫情嚴峻，眾達-KY檳城廠7月中全面停工至7月底，影響產量2~5%，加上主力客戶新舊產品轉換、缺料等因素持續影響，導致眾達-KY的7月營收跌破2億元至1.98億元，月減13.9%、年減36.3%，預估第三季營收將較前二季、去年同期同步下滑。

展望第三季，眾達-KY營收動能恐持續保守，市場預計，檳城廠因疫情停工尚未恢復，而原物料於第三季也持續短缺。而400G交換器開始在下半年起量之際，預期眾達-KY之主要客戶將因市場上100G光收發模組之價格迅速下降而降低拉貨需求，並加速轉換至400G規格之產品，也因此，法人預期，眾達-KY未來100G產品出貨持平，營收將為全年谷底。第四季眾達-KY隨400G產品進入量產後將成為主要成長動能，帶動營運回溫，