Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo周四宣布這兩年來向其他公司銷售光學雷達（light detection and ranging,lidar）的業務已經結束。

這個決定一反該公司先前的策略，即向非汽車製造業的客戶出售光學雷達，以降低該自動駕駛車關鍵零件的高昂成本。

Waymo發言人在聲明中表示，我們正逐步結束我們的商用光達業務，因為我們將專注於Waymo Driver系統在Waymo One（叫車服務）和Waymo Via（外送服務）的開發和部署。

不過，該發言人表示，Waymo將維持自行生產光學雷達的策略不變。

此前有消息指出，Waymo正在考慮其下一代光達將採用自家技術，並委外生產。

Waymo自行開發出三種不同的光達產品，該公司在2019年表示將把其中一種賣給機器人、農業等其他領域的客戶，但不會賣給具競爭關係的自動駕駛車公司。

其光達團隊負責人Simon Verghese當時表示，我們可以加快拓展自動駕駛技術，透過經濟規模讓感測器價格變得更能負擔得起。

包括Waymo在內，大多數自動駕駛公司認為光達是實現全自動化的關鍵所在，但特斯拉執行長馬斯克並不看好光達，並曾表示依賴這種昂貴感測器的公司注定失敗。