近日已有4起接種高端疫苗後死亡個案，其中2例死因是主動脈剝離；法醫高大成日前斥責某位醫師主張「能用電腦斷層掃描知道死因和疫苗有無關係」，高說目前研究疫苗是否造成加速主動脈剝離，不可能只用電腦斷層，還需要病理法醫解剖，高痛批該醫師不學無術到如此地步「真是丟人現眼！笑掉人家大牙」。

高大成在臉書上發文表示，他26日晚間看電視節目，發現有1名醫師在節目中說「注射疫苗的死亡，可以用電腦斷層掃描來知道死因和疫苗有無關係？」讓他感到相當憤怒；高大成嗆該名醫師「他以為主動脈剝離破裂出血死亡就是死因？殊不知主要是要找出和疫苗的關係，疫苗有無造成或加速主動脈剝離」。

高大成斥責某位醫師主張「能用電腦斷層掃描知道死因和疫苗有無關係」，痛批該醫師不學無術到如此地步「真是丟人現眼！笑掉人家大牙」。（翻攝自高大成臉書）

高大成說，現在醫療體系是要找出疫苗接種後，接種者產生的抗原抗體複合體是否會沈積在主動脈剝離的部分，導致迅速的破裂死亡，或是人體免疫系統所形成的抗體是否會去攻擊身體缺陷的部分，意即抗體「搞錯了敵人是誰」，而導致悲劇，種種分析都需要靠「病理法醫解剖」來追究，並非僅是靠電腦斷層掃描。

高大成怒嗆該名醫師「不學無術到如此地步！還敢上電視節目大言不慚侃侃而談！真是丟人現眼！笑掉人家的大牙！」

不過台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙在節目上指出，主動脈剝離與疫苗的關聯性須好好討論，因為患者若被急救過，可能會影響到主動脈剝離的判斷，像是被壓胸過的人，可能產生假性主動脈剝離，因此他認為很多東西不是靠死後解剖就好，畢竟它只是給出大數據，但實際上無法排除與疫苗的直接或間接關聯性。