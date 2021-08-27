南韓女子天團「TWICE」出道近6年，知名度遍及全亞洲，擁有超高人氣的台籍成員周子瑜，絕世美貌獲得國際認證，不過昨（26日）開直播與歌迷互動時，竟出現有人留言威脅要「殺死她」，嚇得歌迷截圖告知經紀公司，希望能保護好她的生命安全。

周子瑜昨（26日）跑完行程後，在VLive開啟直播與粉絲進行互動，過程不斷切換中、韓文二種語言與粉絲交談，貼心行徑讓人覺得好暖，不過卻在粉絲回覆的留言中，出現一則語帶威脅恐嚇語氣的留言，這名網友嗆聲「我他x要在台灣殺了你，你會死的」，更揚言「我發誓守衛不會救你」，更暗示時間點就在今年秋天，粉絲見狀是驚訝不已，立刻截圖告知經紀公司，盼望能保護周子瑜的人身安全。

不過網友發現該則威脅留言文法詭異，推測可能是google翻譯留言，或大陸粉絲翻牆留言，由於對方嗆明時間點在台灣的秋天，剛好周子瑜都會趁著中秋休長假時間，返台與家人團聚，時間恰好不謀而合，但有粉絲表示礙於新冠肺炎，周子瑜媽媽早已透露她今年不會返台，才讓所有人鬆了一口氣。

周子瑜人去年韓國疫情爆發時，自掏腰包捐5000萬韓元，之前台灣疫情升溫之際，義不容辭花了185萬元，捐贈50台PAPR動力濾淨式呼吸防護具，強調「希望能幫台灣做些什麼」，讓網友大讚周子瑜真的是人美心也美的典範。