警政署為協助防堵豬瘟破口，25日通報員警在巡邏時多注意路邊、巷口是否有回收餿水桶，如有發現立即通報轄區環保單位回收，避免廚餘外流至養豬場，卻遭「靠北警察」等網路社群媒體誤解成要求將路邊廚餘桶回收，譏警方成為餿水警察。

警政署表示，已在第一時間提出澄清，但該文持續遭少數媒體及社群誤解轉載，警政署27日再嚴正駁斥，並非要求員警回收廚餘桶，而是要求通報環保單位回收。

日前發生走私越南非洲豬瘟肉製品案件，為避免國內淪為疫區，農委會成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，警政署動員各縣市警察局協助權責機關全力追查上、中、下游通路業者、商店、小吃店，阻絕肉品流入市面。

警方統計，自8月22至27日，總計清查處所8072處，共查獲51件疑似越南走私肉品案件，其中包括生肉、肉製品、月餅等產品，均移請主管機關檢驗裁處，已報請檢察官指揮偵辦共計5件。

警政署表示，為體恤第一線員警辛勞，執行本專案勤務的員警可以支領重大勤務活動奬勵金及並予以行政獎勵，以激勵士氣。