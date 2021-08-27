全大陸接種新冠疫苗到昨天已超20億劑次。（鳳凰網）

據大陸國家衛健委消息，截至昨天（8月26日），大陸全國累計報告接種新冠病毒疫苗200391.4萬劑次，完成全程接種的人數為8億8943.9萬人。專家表示，對於輸入風險高的、免疫功能相對較低的人以及60歲以上的人、需要去境外疫情高風險地區或者國家等三類人群，可展開接種第三針加強針。

今天（8月27日）下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹進一步做好疫情防控和疫苗接種有關情況。

會上，科研攻關組疫苗研發工作組組長、國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉介紹，目前大陸疫情防控形勢很好，重點是外防輸入，對輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種。

另外，在常規接種當中也發現，免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群，他們接種後產生的免疫效果沒有18至59歲的好，但是這類人群又恰恰是感染後的高危人群。他們感染後出現重症、危重症、死亡的風險要高於其他人群。因此專家也建議，對這類人群，在接種後6個月，可以開展一劑加強針。

專家還建議，中國由於工作、學習、交流的需要，還有一部分人群要去到境外的疫情高風險地區或者國家，專家也建議對這類人群在接種滿6個月後，可以開展加強接種。

鄭忠偉表示，是否目前現階段要對全人群開展接種6個月後的加強接種，專家建議還待進一步研究，並且要根據疫情的情況來做出綜合的研判。