大陸演藝圈最近動盪不安，鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙薇等大牌藝人陸續遭列為劣跡藝人，官方準備全面掃蕩大陸娛樂圈，甚至暫停偶像偶秀節目，如今官煤更發文批評偶像，認為他們都是「娘炮」形象，引起網友們不滿，狂轟這根本是性別歧視。

據大陸官煤《光明日報》報導，「娘炮形象等畸形審美必須遏制」，指出近幾年來小鮮肉「撒嬌賣萌、油頭粉面A4腰、矯揉造作蘭花指」都已經成為社會問題，「這股從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年審美取向的惡劣影響，不能不引起全社會的重視」。

這些形象始於日韓明星中的「花美男形象」，都成為大陸藝人效仿的對象，「一些偶像劇和綜藝節目中，男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣著妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當」，然而此說法卻惹怒大陸網友，認為「娘」不該是負面詞彙。

陸官媒引起網友反彈。(圖/翻攝自微博)

網友直言，都2021年了應該要尊重每一種審美，「重點是為什麼娘是一種負面詞彙呀」、「審美是多元化的，每一種都應該被尊重」、「男孩子可以可愛，女孩子可以霸氣，而不是刻板印象」、「審美不需要矯正，該重視的是作姦犯科本身」、「我就愛娘炮怎麼了」。