台中市議員江肇國緊咬五倍券議題，表示市民是不是要對發現金絕望了？台中可能以用放大成數優惠，而不是用現金？（盧金足攝）

中央將發行振興券，各縣市爭相發現金，台中市議會27日總質詢，藍綠都追問市長盧秀燕到底發不發現金？民進黨議員表示，市府追加3億5000萬元，以全市282萬人概算，每人約分到125元，市民是不是要絕望了；盧秀燕面對車輪戰直言快被議員套話了，強調臨時會追加預算，到時候就會講清楚。

民進黨議員江肇國今日下午在總質詢時表示，台中市近282萬人口，依市府追加振興經濟的3億5000萬元預算，平均每人拿不到125元，以其他縣市不是發1000元就是發2000元，台中市發現無望了嗎？追問盧秀燕到底會不會發現金？

盧秀燕在民進黨議員火力全開的逼問下，站起來答詢時，一度停頓了好幾秒鐘，才答詢議員表示，「再講下去會被你套出來了，不曉得怎麼回答」，強調很多縣市也認為台中很神祕，因為台中市搭配中央振興券舉辦購物節，與中央期程同步。

江肇國緊咬五倍券議題，表示市民是不是要斷定台中市不發現金，台中可能以用放大成數優惠，而不是用現金？

盧秀燕說，疫後經濟拚經濟不分黨派，連舉辦台中購物節的期程，也是展現台中與中央是夥伴關係，一起拚經濟把餅做大。

她指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整中，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興五倍券預計10月才會發放，金額高達1000多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。