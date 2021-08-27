臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』，為感謝玩家們自開服以來的支持，將於 8 月 27 日(五)起特別推出『開服滿月紀念』遊戲內活動。玩家只要在活動期間內任意登入 1天，即可獲得「免費寶玉 x300」！登入滿 12 天，更可以獲得「求賢券 x10」，等豪華獎勵（根據 VIP 等級還有機會額外獲得「求賢券 x10」）。

除了『滿月紀念活動』之外，『三國志 霸道』將預計於 9 月 8 日(三)推出『黃巾大討伐』活動，活動將以軍團為單位參加，只要參與討伐的軍團完成任務後，每位參與過的成員將獲得活動 Pt，累積足夠活動 Pt 將再解鎖豪華獎勵。在進行『黃巾大討伐』活動的同時，另將推出黃巾之亂的重要參戰人物張角、張寶、張梁等 SSR 武將，所有新武將皆可透過限定期間內開啟「占術」獲得。

『三國志 霸道』與 MyCard 聯手『儲 MyCard 得虛寶豪禮』，即日起至指定通路購買 MyCard 指定面額，成功儲值至『三國志 霸道』內，即可領取限量虛寶禮包，獲得如『大求賢券』、『全休戰符・中』、『建設縮短・上』及『免費寶玉』等強力資源！活動詳情請至活動頁面

目前 Facebook『三國志 霸道』粉絲專頁推出的每日抽獎、最大獎為 iPhone 12Pro 128G 的『霸道之王 輪你來當』活動依然是每天 12:00-14:00 準時進行中。

另外、最大獎為價值 150 萬台幣號稱現代千里馬哈雷機車的『霸道之王爭奪賽』也正如火如荼的進行中，9 月 8 日(三)的結算日期也即將到來，還請欲參加的主公們務必快馬加鞭加強戰力！

活動相關內容介紹

活動名稱：『三國霸道之王爭奪賽』

活動內容：依照遊戲內S01-S07全伺服器玩家綜合力排名

第一名：Harley-Davidson 2021 Touring Road King Special（1 位）

第二、三名：iPhone 12 Pro 128G（2 位）

第四、五名：MSI 微星 30 吋 曲面電競螢幕一台（2 位）

第六～十名：JBL 藍芽喇叭一台（5 位）

活動期間：即日起至2021年9月8日(三) 23:59結算

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

三國霸道之王爭奪賽

活動名稱：『霸道主公 輪你來當』

活動內容：期間內每日於特定時間在FB粉絲專頁進行抽獎活動

活動贈品：

iPhone 12 Pro128G（1 位）

Apple Watch 金色不鏽鋼錶殼 米蘭式錶環（2 位）

魔爪 Monster Energy 四入（25 位）

Line Point 10 點（300 位）

活動期間：即日起至8月31日(二)

※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。

※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。

霸道主公 輪你來當

活動名稱：『開服滿月紀念』登入獎勵

活動內容：期間內每日登入遊戲即可獲得獎勵

舉辦期間：2021年8月27日(五) ～ 9月13日(一)，共計18日

開服滿月紀念

活動名稱：『開服滿月紀念任務』

活動內容：完成期間限定的任務可獲得貼圖，累積貼圖可以換取豪華獎勵

舉辦期間：2021年8月27日(五) ～ 9月1日(三)，共計6日

活動獎勵：

貼圖數 獎勵

5 經驗書·特x10

10 大求賢券x1

15 歸還敕令x10

20 全休戰符・中x1

25 可選寶物箱・中x5

30 大求賢券x10

開服滿月紀念

活動名稱：『黃巾大討伐』

活動內容：以軍團為單位參加，攻打地圖上的黃巾兵、黃巾要塞能分別獲得軍團Pt、個人Pt，累積活動Pt能獲取豪華獎勵

舉辦期間：2021年9月8日(三) ～ 9月11日(六)，共計4日

黃巾大討伐

新增SSR武將張角、張寶、張梁

張角

張寶

張梁

限時「占術．黃巾」新登場。有機會獲得全新武將和物品

占術．黃巾

※活動期間及內容有未經預告變更的可能。

※獲得機率等詳細內容請確認遊戲內公告。