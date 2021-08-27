臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』，為感謝玩家們自開服以來的支持，將於 8 月 27 日(五)起特別推出『開服滿月紀念』遊戲內活動。玩家只要在活動期間內任意登入 1天，即可獲得「免費寶玉 x300」！登入滿 12 天，更可以獲得「求賢券 x10」，等豪華獎勵（根據 VIP 等級還有機會額外獲得「求賢券 x10」）。
除了『滿月紀念活動』之外，『三國志 霸道』將預計於 9 月 8 日(三)推出『黃巾大討伐』活動，活動將以軍團為單位參加，只要參與討伐的軍團完成任務後，每位參與過的成員將獲得活動 Pt，累積足夠活動 Pt 將再解鎖豪華獎勵。在進行『黃巾大討伐』活動的同時，另將推出黃巾之亂的重要參戰人物張角、張寶、張梁等 SSR 武將，所有新武將皆可透過限定期間內開啟「占術」獲得。
『三國志 霸道』與 MyCard 聯手『儲 MyCard 得虛寶豪禮』，即日起至指定通路購買 MyCard 指定面額，成功儲值至『三國志 霸道』內，即可領取限量虛寶禮包，獲得如『大求賢券』、『全休戰符・中』、『建設縮短・上』及『免費寶玉』等強力資源！活動詳情請至活動頁面
目前 Facebook『三國志 霸道』粉絲專頁推出的每日抽獎、最大獎為 iPhone 12Pro 128G 的『霸道之王 輪你來當』活動依然是每天 12:00-14:00 準時進行中。
另外、最大獎為價值 150 萬台幣號稱現代千里馬哈雷機車的『霸道之王爭奪賽』也正如火如荼的進行中，9 月 8 日(三)的結算日期也即將到來，還請欲參加的主公們務必快馬加鞭加強戰力！
活動相關內容介紹
活動名稱：『三國霸道之王爭奪賽』
活動內容：依照遊戲內S01-S07全伺服器玩家綜合力排名
第一名：Harley-Davidson 2021 Touring Road King Special（1 位）
第二、三名：iPhone 12 Pro 128G（2 位）
第四、五名：MSI 微星 30 吋 曲面電競螢幕一台（2 位）
第六～十名：JBL 藍芽喇叭一台（5 位）
活動期間：即日起至2021年9月8日(三) 23:59結算
※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。
※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。
活動名稱：『霸道主公 輪你來當』
活動內容：期間內每日於特定時間在FB粉絲專頁進行抽獎活動
活動贈品：
iPhone 12 Pro128G（1 位）
Apple Watch 金色不鏽鋼錶殼 米蘭式錶環（2 位）
魔爪 Monster Energy 四入（25 位）
Line Point 10 點（300 位）
活動期間：即日起至8月31日(二)
※ 凡參與活動者均視為認同本活動辦法之各項規定。
※ 光榮特庫摩保留活動修改與更動之權利。
活動名稱：『開服滿月紀念』登入獎勵
活動內容：期間內每日登入遊戲即可獲得獎勵
舉辦期間：2021年8月27日(五) ～ 9月13日(一)，共計18日
活動名稱：『開服滿月紀念任務』
活動內容：完成期間限定的任務可獲得貼圖，累積貼圖可以換取豪華獎勵
舉辦期間：2021年8月27日(五) ～ 9月1日(三)，共計6日
活動獎勵：
貼圖數 獎勵
5 經驗書·特x10
10 大求賢券x1
15 歸還敕令x10
20 全休戰符・中x1
25 可選寶物箱・中x5
30 大求賢券x10
活動名稱：『黃巾大討伐』
活動內容：以軍團為單位參加，攻打地圖上的黃巾兵、黃巾要塞能分別獲得軍團Pt、個人Pt，累積活動Pt能獲取豪華獎勵
舉辦期間：2021年9月8日(三) ～ 9月11日(六)，共計4日
新增SSR武將張角、張寶、張梁
限時「占術．黃巾」新登場。有機會獲得全新武將和物品
※活動期間及內容有未經預告變更的可能。
※獲得機率等詳細內容請確認遊戲內公告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。