各級學校開學日將近，高雄市長陳其邁27日特別開「校園防疫記者會」，向親師生宣布開學後應該注意的相關防疫事宜，除了要求師生在校期間，必須配戴口罩外，也說明教室保持通風的原則，每間教室的對角窗戶必須打開至少15公分，師生吃飯拿下口罩期間則必須把門窗全數開啟。

高市府校園防疫記者會特別邀請市立大同醫院院長洪仁宇說明校園相關防疫守則，洪仁宇表示，學生在教室內可能有飛沫傳染的風險，因此必須保持空氣流通，用餐取下口罩時，門窗必須全部敞開，若到電腦教室等特殊教室上課，前後門也必須打開保持通風，並在換班使用時，定期以酒精消毒，體育課若有肢體接觸的運動項目，建議老師調整課程目標、教學內容、評量方式等，體適能則必須分時段分流。

高市府教育局長謝文斌表示，開學前，接種過疫苗的教職員數預計會達到9成，剩餘部分未施打疫苗或接種疫苗未滿14天的人員，將按照教育部規定公費快篩，並且在開學首日的第一節課對師生安排衛教宣導，相關的防疫物資，也將陸續整備就緒，請親師生放心。

陳其邁指出，先前高雄發生串門子餐廳群聚感染案件，就是因為餐廳通風不佳所致，由於師生在教室長時間接觸，所以學校通風非常重要，再次提醒所有老師和同學，必須特別注意教室通風問題，並遵守相關防疫規範。