T1職籃聯盟桃園雲豹隊先前宣布總教練由桃園子弟兵王志群出任後，27日緊接宣布正式簽約後衛鄭瑋，征戰經歷豐富的籃球浪人，將在雲豹球隊落腳，續寫他的傳奇。

生涯在SBL、大陸NBL、ABL、PLG等聯賽效力，鄭瑋對於這次加盟T1雲豹隊表示，「雲豹隊組成年輕，希望可以帶著過去經驗在這邊創造新的可能，也能證明自己。」問及他對自己將來在雲豹球隊表現的自我要求和期望，他也展現十足的企圖心笑說：「打爆每一隊的後衛！」

經驗豐富的鄭瑋提到，過去其實沒想過進入職籃，直到105年因緣際會前往中國參加DV33總決賽，被場邊JUMP10世界街球大賞賽的球探相中，才開啟這一切的職籃征戰。

不斷挑戰自己邁向更高層級的他，深刻體會到「要成為職業球員需要投入更多的心血，才能在淘汰率高、競爭力強的地方存活，」也因此無論在訓練、飲食與戰術溝通上，都對自己更嚴苛，期望在面對關鍵時刻時，能隨時做好準備處於最佳狀態。

接下來，鄭瑋要將輾轉待過不同聯盟的韌性拚勁，以及跟外援後衛的高強度對位實戰經驗帶進雲豹隊，無疑是為年輕的雲豹挹注一劑強心針。雲豹隊也期待鄭瑋善用他在場上展現擅長的高難度出手與頑強的貼身防守，同時搭配成熟的籃球智商，協助隊伍拿下勝利，為球迷帶來更精采的比賽。