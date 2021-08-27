有網友表示，自己蹲廁蹲到一半覺得熱，準備開電扇時，赫然發現電扇上頭捲曲著一條大頭蛇，讓他很猶豫該不該開電扇。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

炎炎夏日，小心蛇類進到家裡避暑。有網友表示，自己蹲廁蹲到一半覺得熱，準備開電扇時，赫然發現電扇上頭捲曲著一條大頭蛇，讓他很猶豫該不該開電扇，貼文一出引起熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上傳幾張照片，可以看到一台老舊的電風扇上，纏繞著一條褐色帶著深紅色斑紋的蛇，讓想開電扇的他一時不知如何是好，原PO直呼「這天氣上廁所像進烤箱，這小朋友害我不知道該不該開電扇吹」。

貼文一出引起熱議，「用手指頭伸過去、等牠咬住之後再拉出來就好了」、「把牠掛在身上，保證你從頭涼到屁股」、「直接脫下來跟牠比大小，牠知難而退你就可以開了」、「養起來，蛇帶財」。

也有專業的網友說，這是長得像龜殼的大頭蛇，又名絞花林蛇，是蛇亞目黃頷蛇科林蛇屬下的一種有毒蛇類，不過毒性不強，只對獵物有效，是樹棲型蛇類，可已在溪旁灌木上或見於茶山矮樹上。喜歡吃鳥和蜥蜴 ，主要分布於台灣、大陸南方以及越南等地。其生存的海拔範圍為300至1100米。