阿富汗首都喀布爾機場26日發生的連環爆炸恐怖攻擊，死者人數已上升至至少103人死亡(含13名美軍、90名阿富汗人)、168人受傷(含美軍18人、阿富汗人150人)。(圖/美聯社)

據美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，阿富汗首都喀布爾機場26日發生的連環爆炸恐怖攻擊，死者人數已上升至至少103人死亡(含13名美軍、90名阿富汗人)、168人受傷(含美軍18人、阿富汗人150人)。目前當地撤離航班已恢復運作，而恐怖組織「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）也公布此番攻擊主謀為Abdul Rehman Al-Loghr。

ISIS-K宣稱，這波攻擊主要瞄準曾為美軍翻譯或與美軍合作的人，而負責的主謀為Abdul Rehman Al-Loghr。半島電視台則預測，未來協助阿富汗人逃離塔利班統治的美軍，可能會遭遇頻繁的自殺炸彈攻擊。

半島電視台指出，由於死於ISIS-K攻擊的人之中，還包括28名塔利班分子，讓塔利班從各省調來數千名戰士，試圖強化機場周邊安全。不過，瀰漫在喀布爾的恐懼與不安感，卻愈來愈強。報導指出，可以預料塔利班未來數個月內面臨的安全挑戰將非常嚴峻；光是26日當天，機場周圍的路障變多了，緊張氣氛也更濃厚。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）27日證實，英軍的撤離行動將在數小時內結束，而英軍在喀布爾機場外巴龍飯店（Baron Hotel）的據點也已經關閉，以集中精力協助在機場等待出發的英國公民與阿富汗人。

華勒斯強調，目前機場約1千人，撤離行動還會維持數小時，很遺憾不是每個人都能離開。英軍停止撤離是早就規劃好的，連環爆炸並沒有加速英軍的離開。

除了英軍外，澳洲與紐西蘭也宣布結束撤離行動。紐西蘭的最後一班撤離航班，已於爆炸發生前的26日降落阿拉伯聯合大公國。雖然喀布爾沒有紐西蘭軍人，機場也沒有紐西蘭公民，但仍有紐西蘭公民在阿富汗其他地區與外交部維持聯繫。

澳洲防長杜登(Peter Dutton)也證實，該國已完成撤離任務，並感謝澳洲軍隊的付出，讓4000多人能離開阿富汗。對於仍在阿富汗的澳洲公民而言，可以嘗試前往其他邊境點，好離開阿富汗。