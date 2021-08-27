臺企銀(2834)統籌主辦慈陽科技聯貸案最終以18.96億元結案，於今（27）日完成簽約。此次聯貸案由臺企銀擔任統籌主辦兼額度管理銀行、合庫擔任不動產管理銀行，並在華銀、農業金庫、彰銀、台中銀等踴躍參貸下超額認購，順利完成聯貸案募集。

慈陽集團為螺絲螺帽熱浸鍍鋅業龍頭，董事長蔡圖晉有感鋼鐵業等在熱浸鍍鋅製程中，所產生的大量廢鋅渣會對環境造成威脅，對此斥資數億元於1998年成立慈陽科技，將大量廢鋅渣回收後重新提煉，提高附加價值。

慈陽科技以最純粹環保的乾式法，將鋅渣等副產品回收再利用，生產氧化鋅及再製鋅錠，產品廣泛應用於製銅、電子、陶瓷、橡膠、塑膠、製鞋、飼料、醫藥等各大產業，並轉型為現今社會中越顯重要的綠色產業之一。

慈陽科技位於高雄的路竹新廠自2017年4月開始營運來，隨著一至三期廠房及設備陸續到位，營收逐年穩定成長。此次聯貸資金主要支應第四期擴廠相關支出，並償還2018年聯貸案授信餘額及籌措中期營運資金，盼開創營運新高峰。

臺企銀近年致力發展綠色金融，除了此次慈陽科技聯貸案外，另主辦多筆綠能、風電產業等聯貸案。此外，因國內疫情尚未平息，臺企銀近期亦辦理「新創紓困融資加碼方案」，辦理中的產業類型涵蓋循環經濟、共享機車等，力挺新創產業發展、持續打造永續生態圈。