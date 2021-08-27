在美聯準會(Fed)主席鮑爾(Powell)發表演講前夕，歐股保持觀望。鮑爾的演說可能為購債計畫的縮減提供線索。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤小幅區間波動，小漲0.28點或0.06%，為470.62點。旅遊休閒股、銀行股領跌。這些次指數在本周多數時間大都上漲。

美聯準會幾位鷹派的官員在周四提出呼籲，指應提前縮減量化寬鬆政策，令投資人感到不安。Fed主席鮑爾預計在歐股收盤時間左右開始演講。

歐股和美股的股價皆在創紀錄的水準。但是近期新冠肺炎傳染力極高的Delta病毒入侵、經濟動能的放緩，以及刺激措施逐步減少的擔憂，都對投資人造成壓力。

最新數據顯示，法國八月消費者信心僅略微地下降，法國CAC指數暫時小跌0.04%。

擁有GrubHub的訂餐公司Just Eat Takeaway下跌2.3%。紐約市議會通過有關食品快遞應用的立法，加強限制他們對餐廳的佣金收取。