國發會公布，110年7月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月減少2分，燈號為連續第六個月呈現象徵景氣熱絡的紅燈；國發會指出，景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣受COVID-19疫情干擾，須密切關注後續發展。

國發會表示，7月因疫情影響，內需消費及勞動市場需求較去年同期下滑。外需部分，受惠全球經濟穩定回溫，終端需求持續成長，帶動科技應用產品及傳產貨品需求強勁，7月貿易、生產及金融面指標持續擴增。

110年7月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較6月減少2分，燈號續呈紅燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；其餘8項燈號不變。領先指標不含趨勢指數為100.47，較上月下降0.66%，領先指標已連續六個月下跌。同時指標不含趨勢指數為101.51，較上月下降0.89%，同時指標已連續4個月下跌，顯示短期景氣仍受疫情因素干擾。

展望未來，國發會表示，行政院已於6月先後推出「紓困4.0方案」及「紓困4.0精進方案」，及時協助受疫情影響的產業及國人，並降低疫情對國內經濟之影響，且隨國內疫情趨穩，管制措施降級，以及政府規劃提出振興措施帶動下，內需消費可望漸次回溫。出口方面，受惠主要經濟體擴大基礎建設，以及全球經濟穩健復甦，動能可望續強；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，航空航運業者擴增運能，台商持續回流，均有助推升國內投資動能。惟變種病毒疫情反覆，及主要國家貿易及科技紛爭未歇，仍須密切關注後續發展並因應。