趕在開學之前，宜蘭縣的校園再加強消毒工作。（胡健森攝）

開學在即但疫情威脅仍在，各校也積極「備戰」，要趕在開學之前做好各項的防疫準備，縣府表示，一旦開學後校園內不幸傳出新冠肺炎的確診事件，將依照中央標準立即停課，也就是1人確診全班停課、2人確診則全校停課14天。

疫情趨緩下，學生也即將回到校園恢復正常上課，宜蘭縣長林姿妙27日特別前往壯圍古亭國小，視察包括防疫隔板、校園消毒作業、設備等防疫工作，是否已經做好開學準備，並坐在教室內，感受防疫隔板的功能。

縣府教育處表示，因應開學，縣內的各校皆以成立校園防疫小組，擬定防疫措施、事先備妥口罩、消毒酒精、體溫量測器等防疫物資，並加強校園消毒工作；處長王泓翔進一步表示，全縣高中職以下含幼兒園的老師共有93％打完第一劑疫苗，因個人意願或身體因素沒有參與之前集中施打疫苗的老師，教育處已經完成造冊，近期會與衛生局再做確認，並排定最後一波集中施打的時間，如果再因故沒有施打疫苗，縣府會在溪南、溪北地區提供社區篩檢站的免費服務，確保師生的安全及健康。

教育處表示，開學防疫工作除了向中央爭取防疫補助460萬元，縣府另外提撥216萬元，讓全縣國中、小及幼兒園將近4萬名學童，達到「生生有隔板、班班有自動感應體溫檢測機」的標準，如果學校早已準備妥隔板，相關防疫經費可轉為添購口罩、耳溫槍等相關防疫物資之用。

至於一旦校園傳出疫情而停課，王泓翔表示，除了依照中央標準，各校如果有特殊的情形，也可報給教育處，縣府將會採取彈性作為。