TVBS最新民調指出，台北市長柯文哲滿意度為六都最低，同樣面臨疫情侵襲的新北市長侯友宜，滿意度卻名列前茅。柯文哲對此表示，他的民調已經比過去增加很多，會繼續努力，也大讚侯友宜雖然不是醫學專業，卻能將疫情控制住，很了不起，沒有做的比他差。

柯文哲今日主持防疫記者會，會上被問到怎麼看民調滿意度六都最低？但柯微微一笑表示，有啊，他的民調比幾個月前增加很多，有進步，會繼續努力。至於有超過5成台北市民不支持柯參選2024總統，他則說「何必2021去預測2024，還早呢。」

此外，由於雙北同為疫情重災區，但在疫情趨緩後，侯友宜支持度明顯上升，柯文哲支持度卻位居六都最後，媒體詢問柯是否會感到難過？他則說，不會啦，「生而不有，為而不拘」，產生一個東西不一定要佔為己有，做一個東西不一定要依靠他，做成功也不一定要去居功。

柯也大讚，他個人對侯友宜的評語是，在疫情控制上還是一流、不錯，由於他是醫學專業，控制得非常清楚，但侯友宜不是醫學專業還能控制的那麼好，很了不起，雖然不敢說侯做得比他好，但也沒有比他差。