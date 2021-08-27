1名網友痛批許多家長開車到幼兒園接送孩子放學時，都把幼兒園當作「檳榔攤」，家長都只會待在車內狂按喇叭，就要求老師帶孩子出來，讓網友罵說「叭什麼叭！你是當老師檳榔西施？還是你兒子是菁仔啊」，網友還說「你兒子如果有穿外套就叫『包葉回家』啊」，發文引來許多幼兒園深表同感、留言支持。

1名網友在臉書「爆料公社」上發文痛批，因為近期疫情趨緩，許多幼兒園陸續開放、開學，但他抱怨許多家長在放學時間開車到幼兒園門口，學生家長不願親自下車接小孩，而是用「按喇叭」方式通知老師帶小孩出來，讓原PO實在看不下去，痛批說「這位爸爸你是要買檳榔喔？」

該名網友痛批在幼兒園門口按喇叭的家長，「叭什麼叭！你是當老師檳榔西施？還是你兒子是菁仔啊我就問」，他還嗆說以後聽到家長按喇叭，老師們是不是能直接在幼兒園廣播「菁仔回家」，「你兒如果有穿外套就叫『包葉回家』啊！如果接雙胞胎就叫『雙子星回家』這樣？」

其他網友留言說，「還有那種不搖下車窗的，當我有透視能力？」、「幼兒園老師都很厲害，要記住全園孩子的名字，還要認得全園家長的長相及車牌號碼」、「那我是不是要回：麻煩下個窗口取小孩」、「幼幼班的要叫幼仔，大班的叫大口」、「以後一定會記得下車接孩子的，不然我怕穿粉紅色，老師會喊『梅子粉菁仔回家』」。