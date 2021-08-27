金庸小說經常被改編成電視劇或電影，其中《天龍八部》每隔一段時間就會再度被翻拍，2021年版《天龍八部》近期熱播中，但評價卻相當悽慘，無論演員或劇情都讓觀眾難以下嚥，掀起一波棄劇潮；在負評排山倒海而來的狀況下，37歲女星朱珠飾演的「康敏」意外受到高評價，甚至被譽為「最美康敏」。

朱珠最早是以VJ出道，初試啼聲後歌唱實力就獲肯定，但她沒多久就轉型成演員，影視雙棲外，更美到受好萊塢緻做賞識，演出多部國際大片，成為許多西方影迷熟知的東方美女之一；朱珠從2012年起連續8年登上美國電影評論網站《TC Candler》公布的「全球100張最美臉孔」，雖然已經37歲，外貌仍保持得非常好。

朱珠在負評排山倒海而來的2021年版《天龍八部》中，罕見獲得好評，更被譽為「最美康敏」。(圖/ 摘自朱珠工作室官方微博)

而《天龍八部》中康敏是一個舉足輕重的角色，過去飾演過該角的女星有雪梨、鍾麗緹和張馨予，當2021年版宣布是由朱珠詮釋，原本很多網友不看好，沒想到開播後，朱珠把康敏的嫵媚、艷麗和魅力都演繹得唯妙唯肖，在一片負評中像是一盞燈，照亮整齣戲。

朱珠連續8年入選「全球百大最美臉孔」。(圖/ 摘自YouTube影片@TC Candler)

朱珠近年來工作重心都移回大陸，除了曾透露想讓更多家鄉的人知道她是誰之外，前陣子她也突然宣布結婚喜訊，嫁給小她2歲的王薔佳教授，目前已經懷孕7個月，所以決定好好在大陸「落地生根」；有趣的是，已是大腹便便的朱珠，不久前還穿著高跟鞋拍廣告，嚇壞不少粉絲。