文化部主辦的台北國際書展首度移師台中市舉辦了！去年因新冠肺炎疫情而停辦的台北國際書展，在疫情後，首度將跨出台北市，即日起在台中文化資產園區開展，主辦單位還邀請插畫作家擔任開幕嘉賓，現場氣氛熱鬧，接下來還將陸續巡迴到台南、宜蘭展出，盼帶給民同的閱讀體驗。

台北國際書展台中展今天在文化資產園區熱鬧開幕，「2020義大利波隆那插畫展」台灣入選作品展的插畫家丁律妏、張梓鈞擔任開幕嘉賓，其中，身兼Crispy脆樂團主唱的丁律妏說，這次入選作品源自樂團的音樂專輯《有多少光就有多少黑》發想，將音樂畫面轉化為插畫意象。

張梓鈞則連續在今年、去年共2屆波隆那插畫展「兒童觀眾」比賽獲獎，本身就是台中人的她說，她的得獎作品《The Wonderland》呈現不管性別、膚色、年齡，都能和諧的共處，讓生活充滿希望，第一次在故鄉展出作品。

台北書展基金會林訓民董事長表示，因為疫情，書展有了新的思考與作品，特別展現出在地文化、也是國際文化，更是人與人交流的平台。台中市是文化之都，希望透過巡迴展帶給台中人不同的閱讀體驗。

人文及出版司副司長朱砡瑩說，2021台北國際書展實體書展共規畫五大展覽主題，包括「書展大賞館」、「2020義大利波隆那插畫展-臺灣入選作品展」、「妖怪山互動體驗區」及「精選繪本展」、「展書販售區」，其中特別將台灣民俗傳說中的Q版妖怪結合文字故事牆，讓參展者挑戰妖怪互動問答及互動遊戲。