疫情隨著全體國人共同努力獲得穩定控制，有媒體27日發布六都市長最新民調，民調第一為新北市長侯友宜滿意度逼近8成、高達78％，第二名是台中市長盧秀燕滿意度達68％，更較年初調查滿意度增加12％，前兩名都是藍營的六都市長，凸顯綠營諸侯受民進黨中央執政不利的牽累，也為國民黨力拼2022大勝吞下定心丸。對此，有網友直言，「侯真的厲害」。

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

距離六都市長2022任期進入倒數階段，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁這三年多來的執政表現，攸關是否能連任成功的關鍵因素；至於第二任的台北市長柯文哲與桃園市長鄭文燦，這六年多的表現，也攸關他們轉戰其他職務或更上層樓的聲勢。

《TVBS民調中心》今公布「六都市長就任兩年半滿意度調查」，最新結果顯示，新北市長侯友宜以高達79%的施政滿意度維持排名第一，僅5%市民表示不滿意，侯友宜滿意度較去年12月調查略增兩個百分點，是六都中唯一滿意度超過七成的市長。台中市長盧秀燕滿意度68%，較上任兩年時的56%明顯增加12個百分點，滿意度排名上升至第二，不滿意度也減少7個百分點至10%。三至五名為桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，墊底為台北市長柯文哲，也是唯一滿意度未達5成的直轄市長。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

侯友宜歷經全國最大城市與疫情嚴峻考驗，依然維持民調第一，也坐穩民調王；盧秀燕執政全台第二的城市，從剛上任不被看好，歷經中火空汙、反萊豬事件等考驗，執政穩紮穩打，民調越來越好，也是外界公認的「六都進步王」。

桃園市長鄭文燦過去式民調前段班，近期受防疫「拆籃框」等爭議影響，導致滿意度下滑，台南市長黃偉哲滿意度也受到中央執政不利影響，滿意度維持平盤，高雄市長陳其邁滿意度雖倒數第二，但在防疫滿意度卻排六都第二，防疫滿意度前兩名依然是侯友宜與盧秀燕。值得注意的是，台北市長柯文哲在施政滿意度與防疫滿意度，皆是六都倒數第一，對於柯卸任台北市長後佈局與動向，增加多一層隱憂，也牽動台灣政壇基本盤的變化。

對於民調居冠，侯友宜今表示，在疫情要好好努力守下去同時，最重要的是不斷努力做事，疫情守住，讓新北市能夠在市政建設上有所發展，是我們最大的期待。面對這些期待過程中，很多地方做得不夠，希望市民給我們多多批評指教，讓新北市在各方面都更好，做出全方位成績。

對此，PTT網友27日在八卦版發文表示，「侯友宜第一真的厲害」、「阿北初四了」、「國民黨派侯友宜選我+1」、「我燕威猛」。